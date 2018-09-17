تأجيل توزيع الدقيق على بلدية طرابلس المركز

أجلت لجنة الطوارئ والأزمة الاثنين، توزيع الدقيق على بلدية طرابلس المركز، بعد ما أعلنت فيما سبق عن البدء في التوزيع اليوم.

وأفاد رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي، في تصريح للرائد، أن تأجيل التوزيع؛ بسبب إشكال في إحدى المطاحن، مؤكدًا أنه سيستأنف التوزيع غدًا أو بعده.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي أعلنت، الأحد الماضي، تسعير خمسة أرغفة من الخبز بدينار واحد، وبوزن 150 غرامًا للرغيف، ابتداء من الأسبوع الحالي.

رق الفنية بالشركة العامة للكهرباء تواصل الاثنين صيانة وتجهيز كوابل الضغط العالي، التي تضررت؛ جراء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس.

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