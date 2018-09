مصر.. زيادة الاستثمارات الصينية المباشرة بنسبة 75% خلال 2017

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، إن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعا يقدر بـ 106 ملايين دولار فى النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بـ 75% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين شهدت تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، خاصة منذ انعقاد القمة المصرية الصينية عام 2014، وحتى الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين فى بداية الشهر الجاري، للمشاركة فى أعمال المنتدى التعاون الاقتصادى والصينى الإفريقى “فوكاك”، والتى شهدت إبرام عدد من اتفاقيات التعاون فى عديد من المجالات.

وتابع خلال كلمته فى منتدى تحديد أثر طريق الحرير، أنه على الصعيد الاقتصادى تطور حجم التبادل التجارى بين البلدين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات إلى جانب التعاون العلمى والتكنولوجى، إذ بلغ حجم التبادل التجارى فى الربع الأول من العام الحالى 2.835 مليار.

ولفت إلى أن حجم التجارة الثنائية شهد نمو بنسبة 24% على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 7.5 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الصينية لمصر 6.5 مليار دولار، فيما بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكى بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام 2016.

