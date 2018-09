“أوراسكوم” تعتزم استثمار عائد بيع شركة “الكوابل” فى التطوير العقارى

تعتزم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، استخدام حصيلة بيعها كامل حصتها بشركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكوابل البحرية-مينا، فى التوسع فى أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال، والتى تتمثل بشكل رئيسى فى القطاع المالى، التطوير العقارى، الصناعات الزراعية، الترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، بما يهدف إلى تعزيز موقف ربحية الشركة، ودعم استراتيجيتها لتطوير أعمال ذات نمو وعائد أعلى.

جاء ذلك فى بيان رسمى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بعد تنفيذ عقد بيع كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة فى شركتها التابعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكوابل البحرية- مينا، لصالح الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، والمملوكة بنسبة 50% للمصرية للاتصالات، بإجمالى مبلغ 90 مليون دولار.

