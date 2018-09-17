أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 17/9/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.150 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 7.165 دينار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.044 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث5

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.180 دينار 6.160 دينار اليورو 7.200 دينار 7.120 دينار الجنية الاسترليني 8.083 دينار 8.003 دينار الليرة التركية 1.005 دينار 0.925 دينار الدينار التونسي 2.190 دينار 2.110 دينار الجنية المصري 0.344 دينار 0.264 دينار الدولار الكندي 4.742 دينار 4.662 دينار الدينار الاردني 8.710 دينار 8.630 دينار حوالات دبي-تركيا 6.230 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.000 دينار كاش – 6.250 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.000 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.000 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 165 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 192.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 220 دينار

كسر الفضة = 2.2 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.