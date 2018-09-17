اقتصاد

اقتصاد المؤقتة يعلن البدء بتوزيع الدقيق

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة وصندوق موازنة الأسعار بدئها توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة في عدد من مدن المنطقة الشرقية

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى أنها تعتزم بدء توزيع مادة الدقيق يوم الأربعاء المقبل في  مدن  أجدابيا، الواحات، الكفرة، تازربو، البريقة، خليج السدرة، الزويتينة، هراوة، مرادة، وادي زمزم .

ووزعت الوزارة يوم السبت الماضي مادة الدقيق على عدد من المخابز العاملة في مدينة بنغازي بإشراف المجلس البلدي وذلك ضمن مساعيها لحل مشكلة نقص مادة الدقيق وتوفيره للمخابز بشكل سريع وعاجل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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