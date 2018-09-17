اقتصاد المؤقتة يعلن البدء بتوزيع الدقيق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة وصندوق موازنة الأسعار بدئها توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة في عدد من مدن المنطقة الشرقية

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى أنها تعتزم بدء توزيع مادة الدقيق يوم الأربعاء المقبل في مدن أجدابيا، الواحات، الكفرة، تازربو، البريقة، خليج السدرة، الزويتينة، هراوة، مرادة، وادي زمزم .

ووزعت الوزارة يوم السبت الماضي مادة الدقيق على عدد من المخابز العاملة في مدينة بنغازي بإشراف المجلس البلدي وذلك ضمن مساعيها لحل مشكلة نقص مادة الدقيق وتوفيره للمخابز بشكل سريع وعاجل

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