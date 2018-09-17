مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يتخذ جملة من القرارات الهامة خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي

قرنادة 17 سبتمبر 2018 ( وال )- عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين اجتماعه العادي السادس للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة واتخذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة.

ووافق المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، على تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 12 لسنة 2008 المتعلق بنقل تبعية الحرس الجامعي إلى وزارة الداخلية.

كما قرر المجلس الموافقة على منح الإذن لمراقبة الخدمات المالية سرت بالتعاقد لصيانة مقر الخدمات المالية بالبلدية.

وأكد المجلس خلال اجتماعه على ضرورة تعميم منشور الميزانية العامة لسنة 2019 على كافة الوزارات والهيئات والمصالح للبدء في إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل.

ووافق المجلس على ترفيع مستشفى سوسة القروي إلى مستشفى عام بسعة 80 سرير، كما وافق على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكري ومصرف الدم ببلدية إجدابيا، إضافة إلى ترفيع مستشفى تاكنس القروي إلى مستشفى عام.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي أن مجلس الوزراء قرر إلغاء الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنيين الليبيين عبر كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا واحتراما لحرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة.( وال – قرنادة ) س ع / إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال