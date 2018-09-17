البلدي البريقة يُباشر في تنفيذ أعمال توصيل المياه لمنطقة بشر

البريقة 17 سبتمبر 2018 (وال)- قام عضو المجلس البلدي البريقة نصر الجالي، بجولة ميدانية لمنطقة بشر للوقوف على مراحل سير مشروع توصيل المياه للمنطقة .

وذكر مكتب الإعلام بالبلدية – في بيان – أن الزيارة التي قام بها عضو المجلس خلال اليومين الماضيين رفقة المهندس سعد بوخريم، تهدف للوقوف على سير العمل، مشيراً إلى أن المشروع تنفذه شركة الامتياز للأعمال الهندسية، لإيصال المياه لحي الإسكان العام في منطقة بشر .

وأوضح مكتب الإعلامي أن الزيارة جاءت عقب الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية، ضم مجلس الحكماء، ومراقبة الاقتصاد، لمناقشة آلية توصيل المياه لحي الإسكان العام في منطقة بشر . (وال- البريقة) أ ج / ر ت

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