مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد يطالب مراقبات الاقتصاد بتوثيق عمليات توزيع الدقيق

البيضاء 17 سبتمبر 2018 (وال)- طالب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة المؤقتة، جميع مراقبات الاقتصاد بتوثيق عمليات توزيع مادة الدقيق على المخابز .

وقال طلال ساسي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – ” نأمل من جميع المراقبات الإقتصاد أثناء عملية الاستلام والتوزيع مادة الدقيق، أن يقوموا بالتصوير وتوثيق عملية التوزيع، والكمية، والتواصل مع المكتب الإعلامي بالوزارة، للإعلان عنها للمواطنين، وأن يكونوا على علم بعملية التوزيع وأسماء المخابز المستلمة” .

هذا وقد كشف طلال ساسي كشف بأسماء المخابز التي استلمت مادة الدقيق في بلدية بنغازي – وقد تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخ منها، تبين عملية توزيع على كافة المخابز في بنغازي، لإعلام المواطنين بآلية توزيع الدقيق . (وال- البيضاء) ر ت

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