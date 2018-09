“أوبر” تجري محادثات لشراء “كريم”

تجري شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب، محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس، التي تتخذ من دبي مقرا لها، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

وأوضحت بلومبرغ، في وقت سابق، أن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو، لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

ومن شأن الصفقة، إن تمت، أن تحول أوبر إلى عملاق بلا منافس في خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.

