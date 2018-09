أرامكو تعتزم إنفاق 500 مليار ريال سعودي على التنقيب

قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج، الدكتور محمد القحطاني، إن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والخدمات المرتبطة بها خلال العقد القادم.

جاء ذلك خلال حفل أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) الذي نظم اليوم الاثنين، لتخريج الدفعة الأولى من طلابها التي ضمّت 132 طالبًا، يمثّلون 34 شركة للحفر والخدمات، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى الآلاف من الفنيين الذين يمتلكون مهارات التنقيب والحفر وصيانة آبار النفط والغاز، في إطار تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة_203، التي يتطلب تنفيذها أعدادا هائلة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأضاف القحطاني: “نفخر بالعلاقات المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبالتعاون الناجح مع 34 شركة أسهمت في تمويل الأكاديمية”.

