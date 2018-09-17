الدولار يعاود الصعود امام الدينار بالسوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.180 دينار ليبي للبيع و 6.160 دينار للشراء, وانخفض الدولار مؤخرا مع الاعلان عن قرب بدء الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الاقتصادية خلال هذا الاسبوع.

بدوره ارتفع اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 7.200 دينار ليبي, كما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 8.083 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر ب6.150 دينار وكان قد تراجع خلال التعاملات مساءا بشكل ملحوظ إلى 6.030 ولكنه عاود الارتفاع عند الاغلاق إلى 6.180 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي مؤخراً حالة من التذبذب والترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للتذبذب عند سعر 6.150 و6.330 دينار.