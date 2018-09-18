التجارة والصناعة بنغازي واستعدادات لإقامة معرض صنع في مصر

بنغازي 18 سبتمبر 2018 ( وال ) – عقد اجتماع أمس الاثنين؛ ضم نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني، ورئيس فرع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي .

هذا وتم خلال هذا الاجتماع الذي جاء بدعوة من مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، الإعلان عن إقامة معرض صنع في مصر المنتظر إقامته خلال المده القادمة في بنغازي .

وينظم المعرض برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ورجال الأعمال، هذا وأتفق المجتمعون على اطلاق مرحلة الترويج والتجهيز والتنظيم والبدء بمرحلة التواصل مع الجانب المصري، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعرض؛ والذي يخصص للصناعات المصريه المتخصصة فى مجال الأعمار ومواد البناء والتشييد والمقالات والاستشارات الهندسية والفنية والتقنية.

ومنحت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ورجال الأعمال، صفة الرئيس الفخري لمعرض صنع في مصر لنائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني المقاطع تقديرا لدوره الوطني وجهوده المبذولة من أجل النهوض بالوطن.( وال – بنغازي ) م ك / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال