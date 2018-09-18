عميد بلدية بنغازي وفريق من المختصين في جولة ميدانية لدراسة توسعة مسار شارع جمال

بنغازي 18 سبتمبر 2018 (وال)- قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، بزيارة تفقدية لدراسة توسعة شارع جمال عبدالناصر في الجزء المحصور بين مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى جزيرة دوران الدائري الثالث ” مجمع الكليات الطبية “، وصولاً إلى مفترق شارع المعهد الصحى بمنطقة أرض بلعون فى الاتجاهين .

هذا ورافق المستشار العبار في الجولة الميدانية كل من مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية، ومدير مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق، وشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وخلال الجولة تم معاينة هذا المسار الذي يُعد شرياناً رئيساً بالمدينة، ويشهد كثافة مرورية عالية خلال معظم ساعات اليوم, كما يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، بالإضافة إلى المناطق السكنية, من شأن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية . (وال – بنغازي ) س ع/ ر ت

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