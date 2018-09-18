الدولار يرتفع بشكل ملحوظ امام الدينار بمستهل السوق الموازي اليوم مع تجدد الاشتباكات بطرابلس

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ بمستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.300 دينار ليبي للبيع و 6.280 دينار للشراء, وعاود الدولار لموجة الصعود مع تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ مساء الامس واستمرارها صباح اليوم.

بدوره صعد اليورو مساء اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 7.363 دينار ليبي, كما قفز سعر الجنية الاسترليني إلى 8.285 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر ب6.150 دينار وكان قد تراجع خلال التعاملات مساءا بشكل ملحوظ إلى 6.030 ولكنه عاود الارتفاع عند الاغلاق إلى 6.180 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي مؤخراً حالة من التذبذب والترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للتذبذب عند سعر 6.150 و6.330 دينار.