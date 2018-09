الصين: سنتخذ تدابير مضادة عقب إعلان الرسوم الأميركية الجديدة

المتوسط:

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ “تدابير مضادة” عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان “من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة”.

ولم يذكر البيان تهديدا سابقا بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة في حال فرضت واشنطن هذه الرسوم الجديدة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردّت بكين على هذه الحزمة الجديدة من الرسوم.

وأورد ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض إن “الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10 بالمئة لغاية نهاية العام. واعتباراً من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة.

ونقلت “فرانس برس” عن الرئيس الأميركي “إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية”.

وفرضت واشنطن منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات الصلب و10 في المئة على منتجات الألمنيوم الصينية.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

