صرف رواتب العاملين بالورشة الزراعية المركزية التابعة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية

شحات 18 سبتمبر 2018 (وال) – بإذن من دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، تم بمقر الهيئة العامة للزراعة، والثروة الحيوانية، والبحرية بشحات، التوقيع على صرف رواتب العاملين بالورشة الزراعية المركزية، التابعة للهيئة، والمعينين بالقرار رقم (181)لسنة 2015م .

وقام معالي رئيس الهيئة المهندس محمد عبد العالي بالتوقيع على صرف رواتب ألف وثلاثة وخمسين موظفًا تابعًا للورشة، عن الفترة من الأول من يوليو من العام ألفين وستة عشر، حتى الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه، وعن ستة أشهر من العام 2018 .

هذا وبلغ إجمالي المرتبات حوالي ستة مليون، وثلاثمائة وستة، وتسعون، ألف دينار، وسيتم إحالتها إلى المصارف العاملة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لصرفها . (وال – شحات)ع ع

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