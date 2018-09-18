أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18/9/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.300 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 7.363 دينار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.285 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.260 دينار 6.240 دينار اليورو 7.316 دينار 7.236 دينار الجنية الاسترليني 8.233 دينار 8.153 دينار الليرة التركية 0.994 دينار 0.914 دينار الدينار التونسي 2.250 دينار 2.170 دينار الجنية المصري 0.349 دينار 0.269 دينار الدولار الكندي 4.808 دينار 4.728 دينار الدينار الاردني 8.823 دينار 8.743 دينار حوالات دبي-تركيا 6.310 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.000 دينار كاش – 6.250 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.000 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.000 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 175 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 204 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 233 دينار

كسر الفضة = 2.3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.