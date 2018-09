العملة الروسية تعوض خسائرها أمام الدولار

المتوسط:

سجلت بورصة موسكو اليوم الثلاثاء مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخها، كما عوضت العملة الروسية اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر التي منيت بها أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وتجاوز مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل “MICEX” خلال تعاملات اليوم مستوى 2380 نقطة، مسجلا بذلك مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وبلغ “MICEX” بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينيتش، 2387.73 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.59%، كذلك صعد مؤشر”RTS” للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.01% إلى 1110.61 نقطة.

ومع صعود المؤشرات الروسية ارتفع سعر الروبل الروسي، وجرى تداول الدولار عند 67.68 روبل، بانخفاض مقداره 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

كما تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو بواقع 38 كوبيكا أيضا إلى 79.10 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

وعزا خبراء في الأسواق صعود العملة الروسية لارتفاع المعنويات في الأسواق الناشئة، والتي شهدت تراجعا مؤخرا.

