المتوسط:

أقامت دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى محكمة أبوظبي العمالية للمرة الأولى على مستوى الإمارة، ضمن منظومة متكاملة تعزز حماية حقوق العمال.

وتضم المحكمة المستحدثة دوائر ابتدائية جزئية وكلية، ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ، على أن تحال كافة الدعاوى و الطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية في محاكم أبوظبي لتنظر أمام المحكمة المستحدثة باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.

وتشمل اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة.

كما تختص بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة.

يذكر أن إنشاء هذه المحكمة الجديدة، يأتي وفق برنامج يستهدف تسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

The post أبوظبي تقيم أول محكمة للقضايا العمالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية