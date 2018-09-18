رويترز: استئناف تدفق نفط الخام من ليبيا إلى أمريكا

كشفت بيانات تومسون رويترز لتدفقات التجارة، أمس الإثنين، عن استئناف تدفق نفط الخام الليبي إلى الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد توقفها الشهر الماضي، بسبب إغلاق عدة موانئ نفطية قبل حوالي شهرين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، فقد أدت الاضطرابات في إغلاق موانئ ليبية رئيسية إلى هبوط إنتاج البلاد العضو في أوبك من النفط الخام في يوليو الماضي، لكن الإنتاج تعافى بمقدار 280 ألف برميل يوميا في أغسطس، ليصل إلى 950 ألف برميل يوميا، بعد إعادة فتح الموانئ.

وقالت رويترز، إنه ثمة أربع ناقلات تحمل ما إجماليه 2.1 مليون برميل، أو ما يعادل 70 ألفا و800 برميل يوميا، وصلت من ميناء السدرة النفطي في ليبيا وأربعة مرافئ أخرى ستصل أو وصلت بالفعل إلى فيلادلفيا ونيويورك وهيوستون خلال هذا الشهر.

ووصلت ناقلة في الرابع من سبتمبر الجاري محملة بكمية قدرها 600 ألف برميل إلى مصفاة بايواي التابعة لشركة “فيليبس 66” في ميناء نيويورك ونيوجيرزي،. وقد امتنعت شركة “فيليبس 66” عن التعقيب، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز.

وذكرت رويترز، أنه من المقرر أن تصل ناقلة استأجرتها شركة “إيني” الإيطالية النفطية الكبرى إلى فيلادلفيا غدا الأربعاء بعدما غادرت ميناء مليتة الليبي محملة بأكثر من 600 ألف برميل.

وأوضحت البيانات، أن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت 140 ألف برميل يوميا من مزيج الخام الصحراوي في أغسطس الماضي، وهي أكبر كمية في عامين، مشيرة إلى أن واردات المزيج الصحراوي تتجه للانخفاض إلى 48 ألف برميل يوميا في سبتمبر الحالي.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين لدى شركة “آر.إس إنرجي جروب” لمعلومات السوق جوديث دواركين لوكالة رويترز، أن “هناك موردين أفارقة آخرين بإمكانهم التدخل سريعا وتعويض النفط الليبي المفقود بسبب الاضطرابات”.

وتحولت شركات التكرير على الساحل الشرقي الأمريكي وفي أغسطس الماضي، من بينها مونرو إنرجي في بنسلفانيا إلى استيراد مزيج النفط الخام الصحراوي الخفيف المنخفض الكبريت من الجزائر لتعويض انخفاض واردات النفط الليبي، بحسب بيانات تومسون رويترز.

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