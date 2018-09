البورصة السعودية ترتفع بدعم النفط وشراكة بين سابك وكلاريانت

المتوسط:

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط ومزيد من التفاصيل عن الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وكلاريانت السويسرية.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى على انخفاض.

وفي مصر، استقر المؤشر الرئيسي للبورصة دون تغير يذكر ليغلق مرتفعا 0.02 في المئة، بعدما هبط يوم الاثنين لأدنى مستوياته منذ بداية العام بسبب تداعيات احتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بشكل عام بعدما أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على واردات صينية، في تصعيد لتوترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزاد سهم سابك 1.5 في المئة، بعدما قالت سابك وكلاريانت إنهما اتفقتا على دمج أنشطتهما للمواد العالية الأداء. واشترت سابك، رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، حصة قدرها 24.9 في المئة في كلاريانت في وقت سابق هذا العام.

وقفز سهم مجموعة الطيار للسفر بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في أوائل التعاملات، بدعم من بوادر على المضي قدما في مشروع البحر الأحمر السياحي بالمملكة، لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 7.4 في المئة.

وارتفع سهم بنك ساب 3.2 في المئة، وسهم البنك العربي الوطني 2.7 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة.

وتلقت الأسهم السعودية دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط، بفعل علامات على أن منظمة أوبك ليست مستعدة لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات إيران، بينما ألمحت السعودية إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لدفع الأسعار للانخفاض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.6 في المئة إلى 79.33 دولار للبرميل خلال التعاملات في لندن.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المئة، وسهم أرامكس للخدمات اللوجستية 4.2 في المئة.

وفي أبوظبي، أغلق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي منخفضا 3.3 في المئة. وقال خميس بوهارون الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي لرويترز يوم الثلاثاء إن البنك يتوقع نمو القروض في 2018 بعد زيادة رأس المال.

وأضاف الشامسي أن أكبر بنك إسلامي في أبوظبي يتوقع نمو أرباح 2018 بمعدل في خانة الآحاد، وذلك بالمقارنة مع نمو بلغ 18 بالمئة في 2017.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.1 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 7643 نقطة.

– دبي.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 2743 نقطة.

– أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 4877 نقطة.

– قطر.. تراجع المؤشر 0.09 في المئة إلى 9824 نقطة.

– الكويت.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 5339 نقطة.

– البحرين.. ارتفع المؤشر 0.08 في المئة إلى 1340 نقطة.

– سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 4496 نقطة.

– مصر.. صعد المؤشر 0.02 في المئة إلى 14654 نقطة.

