المتوسط:

قال متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية يوم الثلاثاء إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده في الجزائر هذا الشهر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “لن يحضر زنغنه الاجتماع في الجزائر. لقد غير رأيه”.

وسبق وأن قال الوزير إنه سيحضر الاجتماع المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط.

The post وزير النفط الإيراني لن يحضر اجتماع أوبك والمستقلين بالجزائر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية