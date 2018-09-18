مناقشة الحد من التعدي على المخطط العمراني في بنغازي

بنغازي 18 سبتمبر 2018 (وال)- عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً برعاية عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ترأسه رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المهندسة فوزية بوشعالة لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والإدارات ذات العلاقة بمجال التخطيط العمرانى داخل المدينة.

وتم في هذا الاجتماع الهام تبادل المعلومات وعرض المشاكل والصعوبات التي يمر بها التخطيط العمراني للوصول إلى حلول وآليات عمل للحد من ظاهرة الاعتداء على المخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التي طرأت عليها.

وتم أيضًا التأكيد على أهمية المدينة القديمة وآلية الحفاظ على الموروث المعماري والثقافي لها بالإضافة إلى أهمية المواقع التاريخية وكيفية الحفاظ عليها من الاعتداءات.

وبدوره شدد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار على ضرورة حماية المخططات من التعديات، مؤكداً على سعى البلدية إلى اعتماد مخططات جديدة.

وأشار العبار إلى أن المدينة تعرضت لحرب شرسة ترتب عليها دمار كبير بالأخص في وسط البلاد والتي تعتبر مدينة تاريخية وسنعمل سوياً لإعادة تخطيط هذه المنطقة وتطويرها مما يتماشى مع العصر.

وأوضح عميد بلدية بنغازي أن هناك دراسات وأعمال فنية تجري لتطوير الكورنيش.(وال – بنغازي) أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال