شركة البريقة تحذّر من تبعات تجدد الاشتباكات في طرابلس

طرابلس-العنوان

حذّرت شركة البريقة اليوم الثلاثاء من تبعات تجدد الاشتباكات في منطقة جنوب طرابلس، حيث رئيس لجنة الإدارة عماد بن كورة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وطالب بن كورة الجهات المتناحرة بالابتعاد الفوري عن خزانات الشركة القريبة من منطقة الاشتباكات، التي تجددت صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى سقوط قذيفتين على أرض خالية داخل المستودع لم تتسبب بأضرار.

وطالب بن كورة، بحماية المستخدمين الذين يعملون بكل جهد لتأمين المحروقات للمواطن.

حذّر من التداعيات الوخيمة لأي إصابات جديدة في الخزانات ومدى تأثيرها على حياة المواطن الليبي وعلى اقتصاد ليبيا ككل.

وأكد أن الشركة مستمرة في إيصال المحروقات بطرق بديلة، ولكن تواصل الاشتباكات بهذه الطريقة قد تخلق مختنقات كبيرة وإلى زيادة معاناة المواطن بعد احتواء المشكلة، والتي تسببت فيها نفس الأحداث خلال الأيام الماضية، وكذلك فإنها تعرض حياة العاملين للخطر.

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