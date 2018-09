المتوسط:

تعافت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تبادل فرض رسوم بين الولايات المتحدة والصين، على سلع بمليارات الدولارات.

وردت بكين بفرض رسوم جديدة على سلع أميركية قيمتها 60 مليار دولار، عقب مرور أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار.

وبعد أن تجاهل المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي الإجراء الأميركي في التعاملات الصباحية، هبط إلى أدنى مستوى له في الجلسة، بعد رد الصين لينخفض 0.2 بالمائة، بينما تراجع المؤشر “ستوكس 50” للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمائة.

لكن سرعان ما تعافى المؤشران، مع اتضاح أن مستوى الرسوم التي أعلنتها الصين جاء أقل من المتوقع في السابق.

وأغلق المؤشر “ستوكس 50” مرتفعا 0.3 بالمائة، بينما زاد المؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.1 بالمائة.

وكان الرابح الأكبر سهم “شيبستد” النرويجية، الذي قفز 9.1 بالمائة بعدما قالت الشركة إنها ستفصل أنشطة الإعلانات المبوبة على الإنترنت.

وقفز سهم “باندورا” الدنماركية بنسبة 10 بالمائة، وأنهى اليوم على ارتفاع نسبته 6.8 بالمائة بعد تقرير إعلامي يفيد بأن صناديق استثمار مباشر تدرس عرض استحواذ محتمل.

The post بورصات أوروبا تتخبط بعد اشتعال الحرب الأميركية الصينية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية