دولة رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور حسين محمد حسين المكلف حديثا برئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار

قرنادة 18 سبتمبر 2018 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بصفته رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، بالدكتور حسين محمد حسين المكلف حديثا برئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وناقش دولته خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، آليات عمل المؤسسة والخطط المستقبلية لتفعيلها وإدارة استثماراتها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي الذي يكفل حق الأجيال القادمة.

وحث دولة رئيس مجلس الوزراء السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة على ضرورة العمل على الحفاظ على مدخرات الشعب واستثماراته، وإدارتها ضمن نطاق السلطات الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب في ظل محاولة حكومة الوفاق المرفوضة الاستيلاء على المؤسسة.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت حكما بإلغاء كافة قرارات رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة فايز السراج حيال المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها، مستندة في أحكمها على كون كافة القرارات التي اتخذها السراج قد جاءت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة متصفاً بعيب اغتصاب السلطة وعدم المشروعية، وفقاً لنص الحكم، لكون لم ينل ثقته من مجلس النواب. (وال – قرنادة) ع ع

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