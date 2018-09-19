شركة البريقة تحذر من كارثة في حال إصابة الخزانات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة الجهات المتناحرة بالابتعاد الفوري عن خزانات الشركة .

وأكد بن كورة سقوط قذيفتين على أرض خالية داخل المستودع لم تتسبب بأضرار، جراء الاشتباكات المندلعة منذ فجر الثلاثاء بالقرب من مستودعات الشركة على طريق المطار .

ودعا الجهات المتناحرة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، مطالباً بحماية المستخدمين الذين يعملون بكل جهد لتأمين المحروقات من بنزين وديزل للمواطن.

وحذر بن كورة من التداعيات الوخيمة لأي إصابات جديدة في الخزانات ومدى تأثيرها على حياة المواطن الليبي وعلى اقتصاد ليبيا ككل.

وأكد أن الشركة مستمرة في إيصال المحروقات بطرق بديلة، ولكن تواصل الاشتباكات بهذه الطريقة قد تخلق مختنقات كبيرة وإلى زيادة معاناة المواطن بعد احتواء المشكلة والتي تسببت فيها نفس الأحداث خلال الأيام الماضية وكذلك فإنها تعرض حياة العاملين للخطر.

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