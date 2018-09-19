“عقاب مضاد” من الصين بـ”60 مليار دولار

ردّت الحكومة الصينية بسرعة لافتة في وقت متأخر أمس الثلاثاء على إجراءات أميركية “أحادية الجانب” بوضع منتجات صينية بنحو 200 مليار دولار أميركي على قائمة الرسوم الجمركية، إذ قررت الصين “الرد بالمثل” مستهدفة منتجات أميركية بما لا يقل عن 60 مليار دولار تحت بند الرسوم الجمركية، وهو ما يضع منتجات شهيرة عالمياً تحت ضغط “مخاطر واسعة” بسبب ارتفاع محتمل لأسعارها.

وشدد بيان للحكومة الصينية أن بكين تُفكّر جدياً بوضع منتجات أميركية أخرى على قائمة الرسوم الجمركية، فيما لا تستبعد أوساط صينية بأن تتقدم الصين بـ”وجبة ثانية” من المنتجات الأميركية تحت رسوم صينية جمركية، وهو ما يُهدّد قطاعات اقتصادية أميركية عدة بـ”الشلل التام” في المرحلة المقبلة، في حين بدأت تعلو أصوات في الداخل الأميركي ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي، خصوصا مع “تهديدات إضافية” لترامب باستهداف منتجات صينية أخرى ما يرفع العقوبات الأميركية ضد الصين إلى نحو 500 مليار دولار أميركي.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن عملاق التكنولوجيا الأميركية “آبل” يبدو أنه سيكون الأكثر عرضة للخطر في ظل الحرب التجارية الأميركية بين واشنطن والصين، إذ تنتج “آبل” الجزء الأكبر من منتجاتها في الصين بسبب رخص الأيدي العاملة، وقربها من أسواق منطقة الشرق الأوسط، علما أن القيمة السوقية لـ”آبل” قد ارتفعت إلى تريليون دولار الشهر الماضي، وسط مخاوف حقيقية على هذه القيمة في المرحلة المقبلة.

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