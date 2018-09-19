الوطنية للنفط تُطالب بتوسيع قائمة العقوبات

دعت المؤسسة الوطنية للنفط لجنةَ العقوباتِ التابعةِ للأممِ المتّحدة، إلى مواصلَةِ التحقيقِ في 48 اسماً لأفرادٍ وجماعاتٍ أُرْسِلَت إلى اللجنة، لتتمَّ إضافَتُها لقائمةِ العقوبات.

وذكر بيانُ المؤسسةِ أنَّ الوثائقَ تكشفُ تورّطَ رئيسِ مجلسِ إدارةِ المؤسسةِ الوطنية بنغازي فرج سعيد، وأعضاءِ مجلسِ النوّاب، ورئيسِ الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، وعددٍ من أفرادِ المليشيات في تهديدِ المؤسساتِ الليبيّة، ومَنْعِ تصديرِ النفط الخام، أو المنتجاتِ النفطية.

ورحّبت المؤسسةُ بنتائجِ تقريرِ لجنةِ الخبراء المعنيّة بليبيا في مجلس الأمن، معربةً عن دعمِها الكامِلِ لتوصياتِ فريقِ الخبراءِ لمجلس الأمن، بإنهاءِ مناخِ الإفلاتِ من العقاب السائدِ حاليّاً في ليبيا.

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