هزة جديدة تضرب الاقتصاد القطري

تلقى الاقتصاد القطري، ضربة جديدة أصابت هيئة الاستثمار القطرية، وفقا وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة، سيغادر منصبه وذلك بشكل مفاجئ، بعد حوالي 4 سنوات على رأس واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وأكدت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، أن أسباب اعتزام الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، الرحيل عن رأس الهيئة لم تتضح بعد، كما أنه لم يتم الإفصاح عن الاسم البديل، أو أي من المرشحين لشغل هذا المنصب الاقتصادي الحساس.

ويأتي هذا التطور بعد يوم فقط من إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي في سنتها المالية الممتدة من أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018.

