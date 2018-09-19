ارتفاع لسلة العملات الأجنبية امام الدينار بمستهل السوق السوداء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بمستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 6.255 دينار ليبي للبيع و 6.235 دينار للشراء, وارتفع الدولار بشكل مفاجئ يوم امس مع تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

بدوره قفز اليورو اليوم مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 7.308دينار ليبي, كما صعد سعر الجنية الاسترليني إلى 8.228 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر ب6.300 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه عاود الانخفاض عند الاغلاق إلى 6.240 دينار للدولار الامريكي الواحد.

ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه معالجة السعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

ويعيش السوق الموازي مؤخراً حالة من التذبذب والترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات الاقتصادية بشأن تعديل سعر الصرف والرسوم المفروضة على النقد الاجنبي، ما دفع الدولار للتذبذب عند سعر 6.150 و6.330 دينار.