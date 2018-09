“أمازون” في السوق التركية.. منتجاتها في 15 فئة أمام المستهلك

قالت شركة “أمازون.كوم”، اليوم الأربعاء، إنها أطلقت أنشطة في تركيا، حيث بدأت عرض منتجات في 15 فئة على المستهلكين في أنحاء البلاد.

وأوضح سام نيكولز، مدير أنشطة تركيا لدى Amazon.com.tr، في بيان: “نحن ملتزمون بتنمية أعمالنا في تركيا خلال الأشهر المقبلة عن طريق زيادة تشكيلة منتجاتنا وخيارات التوصيل”.

يذكر أن القيمة السوقية لأمازون تجاوزت حاجز تريليون دولار، لتكون ثاني شركة في السوق الأميركية بعد “آبل”، التي كسرت حاجز التريليون.

