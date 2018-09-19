أسعار النفط تواصل إرتفاعها

واصلت أسعار النفط إرتفاعها، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 1.3 % في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.29 %، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4 % في اليوم السابق.

ووفقا لمعهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 397.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 سبتمبر في الجزائر، لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.

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