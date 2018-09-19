أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 19/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 صعوده بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.255 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 7.308 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.223 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث6

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.130 دينار 6.110 دينار اليورو 7.162 دينار 7.082 دينار الجنية الاسترليني 8.059 دينار 7.979 دينار الليرة التركية 0.961 دينار 0.881 دينار الدينار التونسي 2.210 دينار 2.130 دينار الجنية المصري 0.341 دينار 0.261 دينار الدولار الكندي 4.711 دينار 4.631 دينار الدينار الاردني 8.625 دينار 8.545 دينار حوالات دبي-تركيا 6.250 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.150 دينار كاش – 6.400 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.190 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.190 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 167 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 194.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 222.6 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.