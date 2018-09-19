دول عربية تجذب استثمارات البنك الأوروبي

باتت الاستثمارات في الدول العربية محط أنظار وجذب للكثير من المؤسسات والدول إذ يستهدف هذه المرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعزيز الاستثمارات إلى 2.5 مليار يورو في نهاية 2018 من 2.2 مليار في 2017.

ومن المقرر أن تكون محطات الاستثمار الخاصة به في كل من الأردن وتونس والمغرب ومصر.

وقالت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك، جانيت هكمان، “اسثمرنا مستوى قياسي بلغ 2.2 مليار يورو في بعض الدول العربية بالإضافة إلى لبنان وفلسطسن إلى مناطق عملنا العام الماضي”.

ويُشار إلى أن البنك الأوروبي للإنشاء يستثمر في البنية التحتية العامة لمساعدة القطاع الخاص ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم لتفعيل القطاعين العام والخاص في بلدان الشرق الأوسط وإنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية