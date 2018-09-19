الرئاسي: 183% قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وأشار قرار الرئاسي الصادر اليوم، إلى أن النسبة تحدد وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

واعتمد المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

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