ليبيا تقاضي “مورغان تشيس” الأميركية بدفع رشاوى لإدارة سندات

سأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن “المؤسسة الليبية للاستثمار” (صندوق الثروة السيادي)، قد رفعت في العاصمة البريطانية لندن، دعوى قضائية ضد شركة الخدمات المالية الأميركية الكبرى “جي.بي مورغان تشيس وشركاه”.

وادّعت المؤسسة الليبية على الشركة الأميركية بتهمة دفع مصرف استثماري تابع لها، أكثر من 6 ملايين دولار كي تضمن حصولها على إدارة صفقة سندات بقيمة 200 مليون دولار.

“بلومبيرغ” أوضحت في تقرير لها مساء الثلاثاء، أن بنك الاستثمار “بير ستيرنز” دفع المبلغ المذكور إلى رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، الذي كان صديقاً لنظام القذافي، من أجل ترتيب صفقات في عقد لا يعدو كونه “زائفاً”، وفقاً لوثائق أعلنتها محكمة في لندن أمس الثلاثاء.

وأمام البنك مهلة حتى الشهر المقبل، ليقدّم مستنداته الدفاعية في هذه الدعوى التي تم تقديمها في إبريل/ نيسان الماضي.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار التي تم تأسيسها أيام نظام القذافي، تسعى إلى تقديم الشكاوى ضد بنوك كبرى من أجل إبطال صفقات تعدّها غير مربحة وربما تم تقاضي رشاوى لإتمامها.

وفي السياق، دفعت الشركة المالية الفرنسية “سوسيتيه جنرال إيه.إس” أكثر من 1.7 مليار دولار كتسويات وغرامات فرضتها الهيئات المنظمة، بسبب مزاعم بأنها دفعت رشوة إلى الجهمي لترتيب صفقات على هذا النسق.

العربي الجديد

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