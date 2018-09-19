عميد بلدية درنة في زيارة لجهاز الحرس البلدي بالمدينة لمتابعة سير العمل

درنة 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – قام عميد بلدية درنة، المستشار عبدالمنعم الغيثي، ورئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية المؤقتة، عميد توفيق فرج المسماري، بزيارة لمقر الحرس البلدي فرع درنة.

وقام جهاز الحرس البلدي فرع درنة بعرض المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية التي تم ضبطها لدى المخالفين.

وبدوره قرر عميد البلدية المباشرة في إعدامها فورا وإحالة محاضر جمع الاستدلال والتقارير والتحقيقات مع المتهمين إلى البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.

وتم خلال الزيارة تكريم عميد البلدية المستشار عبدالمنعم الغيثي تقديرا لمجهوداته تجاه الحرس البلدي فرع درنة. ( وال – درنه ) ب ع/ س ع

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