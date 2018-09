مصر تخطط لبيع المزيد من الشركات الحكومية

المتوسط:

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الحكومة المصرية ستُقيم طريقة التعامل مع بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير المقبل، بعد خمس أطروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.

وقال الوزير المصري: “بخصوص الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور، ومصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.”

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في قطاعات البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

