مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يأذن لوزارة المالية بتسييل قيمة عقد مشروع مياه شرب ببلدية سوسة

قرنادة 19 سبتمبر 2018( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، القرار رقم (510) لسنة 2018 م وأذن فيه لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره (895,177.850 د.ل) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون دينار و(850) درهم، للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لتغطية قيمة العقد رقم (12/2017) المتعلق بمشروع تنفيذ خط مياه شرب رئيسي وخزان تجميع سعة 1000 متر مكعب من محطة التحلية سوسة إلى حي (500) ببلدية سوسة، وفقا لكتاب رئيس المؤسسة المشار إليه وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م، على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.( وال – قرنادة ) س ع

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