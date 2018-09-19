مجلس الوزراء يأذن بتخصيص مبلغ مالي لإنشاء سياج حول الأرض المخصصة لجامعة إجدابيا

قرنادة 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – أذن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة في قراره رقم(519) لسنة 2018 م لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره (1,022,693.00 د.ل) مليون واثنان وعشرون ألفا وثلاثة وتسعون دينار لوزارة التعليم، وذلك تنفيذ مشروع إنشاء سياج حول الأرض المخصصة لجامعة إجدابيا وفقا للمقايسات المرفقة بكتاب رئيس الجامعة باعتباره من المشاريع الهامة وضرورية، وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.( وال – قرنادة ) س ع

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