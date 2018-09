المتوسط:

أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 6,7 بالمائة في أغسطس الماضي، لتصل إلى 502,2 مليون دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت إيرادات قناة السويس قد بلغت 494,3 مليون دولار في يوليو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

