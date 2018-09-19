الرئاسي يفرض رسوما بقيمة 183% على بيع العملات الأجنبية، والبعثة الأممية ترحب

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

ومن المتوقع بعد تحديد رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أن يساوي سعر الدولار الواحد مقابل شراء الدينار من المصارف التجاري ثلاثة دنانير وتسعين قرشا.

من جهة أخرى، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالبدء بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، معربة عن أملها بتحسن أوضاع المواطنين ومعيشتهم اليومية.

وكان المجلس الرئاسي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

واُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء الماضي بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي يتراوح خلال هذه الأيام من 6,10 إلى 6,25 دنانير.

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