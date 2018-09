أردوغان ينفي معاناة تركيا أزمة اقتصادية

المتوسط:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تعاني “أزمة اقتصادية”، وأن ما يشاع من ذلك هو تضليل للرأي العام.

وقال أردوغان خلال مشاركته في إحياء يوم جرحى المعارك والمحاربين القدامى، في حفل أقيم داخل المجمع الرئاسي في أنقرة: “تركيا ستتخذ من العملة المحلية (الليرة التركية) أساسا للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات”، داعيا المواطنين الأتراك إلى عدم الانجرار وراء “الشائعات” التي تروجها بعض الأطراف حول وجود “أزمة اقتصادية” في البلاد.

وأضاف أردوغان: “تركيا تسير إلى المستقبل بخطى ثابتة… في هذا البلد الليرة التركية هي الحاكمة، وليس الدولار أواليورو، هنا تركيا وليست أمريكا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية”.

