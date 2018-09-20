المؤسسة الوطنية للنفط تناقش أنشطتها وخططها بحقل الشرارة

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط أنشطتها حول حول حقل الشرارة (م ن 186 )، (م ن 115 )، والقطعة (ص ط ) إضافة للتركيز على مجالات صحة العاملين وسلامتهم والبيئة .

جاء ذلك خلال اجتماعها الفني الثاني مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية ، حيث تم التطرق خلال الاجتماع إلى الوضع الأمني بالحقل خلال العام الحالي، والخطط الكفيلة بحماية العاملين فيه .

وناقش المجتمعون أنشطة العمليات والصيانة ، وصيانة الآبار والحفر التطويري المقترح للعام القادم ، ونشاط وبرامج عمل الشركة لعام 2018م وخطة العمل المقترحة لسنة 2019، والميزانيات المطلوب والحلول الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه الشركة في الحقل.

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