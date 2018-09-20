الحرس البلدي زليتن يتلف مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية

زليتن 20 سبتمبر 2018 (وال) – ضبط جهاز الحرس البلدي زليتن كمية من المواد المنتهية الصلاحية متمثلة في مواد غذائية ومواد زينة وعطور وأدوية.

وقام جهاز الحرس البلدي بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي زليتن بإتلاف هذه الكميات بالتنسيق مع الشركة العامة للخدمات وفق الطرق والأساليب التي تتناسب مع حماية البيئة.

وطالب جهاز الحرس البلدي المواطنين وأصحاب المحلات والشركات التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن وجود أي مواد منتهية الصلاحية أو محظورة. (وال – زليتن) هــ ع

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