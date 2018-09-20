أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 20/9/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 ارتفاعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.810 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 6.783 دينار.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف مع بدء التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 7.638 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.840 دينار 5.820 دينار اليورو 6.818 دينار 6.738 دينار الجنية الاسترليني 7.677 دينار 7.597 دينار الليرة التركية 0.932 دينار 0.852 دينار الدينار التونسي 2.080 دينار 2.000 دينار الجنية المصري 0.325 دينار 0.245 دينار الدولار الكندي 4.511 دينار 4.431 دينار الدينار الاردني 8.231 دينار 8.151 دينار حوالات دبي-تركيا 5.90 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.500 دينار كاش – 5.400 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 7.200 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 7.200 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 150 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 175 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 200 دينار

كسر الفضة = 2.10 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.