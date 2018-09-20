شركة البريقة تحذر من توقف عملياتها جراء استمرار المعارك بطرابلس

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط، من توقف عملية تنفيذ وإيصال وقود الطيران إلى المطارات وباقي المحروقات إلى المحطات والمواطنين بكافة المناطق، جراء استمرار الاقتتال في طرابلس بالقرب من مستودع طريق المطار التابع لشركة.

وأكدت شركة في بيان لها أمس الأربعاء، أن استمرار الاقتتال بين الأطراف المتناحرة بطريق المطار سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى، الأمر الذي سيترتب عنه شلل شبه كامل للشركة في تنفيذ مسؤولياتها المنوطة بها.

وجددت الشركة، مناشدتها للجهات المسؤولة بالدولة والأطراف المتصارعة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، للحفاظ أرواح الناس وعلى المنشآت والمرافق الموجودة بالمستودع، لكي تتمكن الشركة من القيام بكل واجباتها والتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

وجاء هذا البيان عقب إصابة الخزان (101) المخصص لمنتج كيروسين الطيران من الناحية الغربية جراء تجدد الاشتباكات الثلاثاء الماضي، بالقرب من مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بين الأطراف المتصارعة.

وتجددت المعارك المسلحة منذ مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق جنوب طرابلس، بين كتيبة آمر لواء الصمود السابق صلاح بادي واللواء السابع مشاة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، خلفت عدد من الجرحى.

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