معيتيق يناقش أزمة نقص الدقيق بالمخابز

اجتمعَ النائبُ في المجلسِ الرئاسيّ أحمد معيتيق، مع وزيرِ الاقتصادِ بحكومةِ الوفاق ناصر الدرسي بحضور مدير عام شركة المطاحن والأعلاف جمال الجويلي.

ونوقشَ في الاجتماعِ وضعُ حلولٍ لتوفيرِ الدقيقِ لكافّةِ المخابزِ، ووضع خُططٍ استراتيجيّة، تغطّي حاجَةَ المخابزِ لفترة شهرٍ كاملٍ بالإضافةِ لمناقشة أهمّ الخطوات للمحافظة على أسعار الخبز المحددةِ من الوزارة، بالتعاون مع لجنةِ الطوارئ التابعةِ للوزارةِ.

يذكرُ أنَّ وزارةَ الاقتصادِ في حكومة الوفاق كانت أصدرت قراراً حدّدت فيه سعرَ رغيفِ الخبزِ عند مئتي درهم للرغيف 150 غرام إلّا أنّ الأسعار ما زالت مرتفعةً بسببِ قلّة كميةِ الدقيقِ المخصّص للمخابزِ

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