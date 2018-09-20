مؤسس علي بابا: الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن تستمر 20 عاما

وحذر جاك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بتيانجين بالصين، من أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تستمر لعقود، موضحا أن على الصين أن تركز على الصادرات في “طريق الحرير” الذي يمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وفق ما نقلت رويترز.

واجتمع جاك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عامين، ووضع خطة شركته، لإدخال مليون شركة أميركية صغيرة إلى منصتها لتبيع منتجات للمستهلكين الصينيين على مدى السنوات الخمس القادمة.

وفي حديث لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأربعاء، قال جاك إن شركة علي بابا “لم تعد قادرة على الوفاء بتعهدها الخاص بتوفير مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة بسبب التوترات التجارية”.

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